ТАСС рассказал в спецпроекте, как происходило освоение Приамурья

Читатели смогут узнать, какими маршрутами переселенцы попадали на Дальний Восток и как выглядели первые города в регионе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Бескрайний крайний". В нем рассказывается история освоения и заселения Приамурья - от первых экспедиций середины XIX века до прихода на Дальний Восток большевиков.

"Приамурье - удивительный регион во многом в силу уникальной природы: здесь север встречается с югом, запад - с востоком. Объединяет же все части света огромный Амур. Европа для нас очень далеко, а Азия - соседи. Но главное богатство - это люди Приамурья, с особым, дальневосточным, характером", - считает заведующая научно-исследовательским отделом истории Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Анна Аверина, которая выступила одним из научных консультантов проекта.

Авторы материала не пересказывают содержание учебников. В текст добавлены выдержки из заявлений и мемуаров очевидцев и участников тех событий. Эти короткие фразы стилизованы под сообщения в социальных сетях. Кроме того, особой наглядности придает множество карт, схем и других визуализаций.

Спецпроект состоит из четырех глав. Первая из них - "Амурские сезоны" - посвящена самому раннему периоду изучения региона, середине XIX века, когда России удалось закрепиться на Дальнем Востоке.

Вторая и третья главы - "Сибирское Эльдорадо" и "Нетихий Тихий" - посвящены первым десятилетиям массового переселения людей в Приамурье. Читатели спецпроекта узнают, какими маршрутами люди попадали на Дальний Восток, как выглядели первые города в Приамурье и как от года к году менялись условия и льготы для переселенцев.

Финальная глава - "Дальневосточный экспресс" - рассказывает о последних десятилетиях существования Российской империи и установлении в Приамурье советской власти.

"Многие сегодняшние особенности жизни на Дальнем Востоке можно объяснить, посмотрев на историю. С другой стороны, оценить масштаб вклада, тот объем сил и времени, который потребовался, чтобы обжить эту территорию, можно только проводя такие наглядные параллели, как в спецпроекте ТАСС", - добавила Аверина.