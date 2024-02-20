Федор Конюхов в июле намерен побить в Арктике мировой рекорд дальности полета на паралете

После приземления на Северном полюсе путешественник развернет дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживет три недели

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в начале июля 2024 года намерен пролететь 900 километров до Северного полюса на двухместном паралете (мотопараплане) и впервые совершить посадку в таком месте. Таким образом будут установлены сразу два новых мировых рекорда, сообщил в пресс-центре ТАСС пилот Игорь Потапкин, который полетит вместе с Конюховым.

"Мы хотим установить рекорд дальности, пролетев порядка 900 километров и сделать посадку. До нас никто не совершал таких посадок на паралете - сверхлегком летательном аппарате. Нам нужно достичь отметки полюса, ее надо найти по навигационным приборам. Мы планируем находиться в полете 12-13 часов со средней скоростью 60 км в час на высоте около километра. После приземления нужно будет дождаться атомохода, какое-то время жить, укрываясь крылом паралета. Это непросто, но, думаю, что победа будет за нами", - сказал Потапкин.

Отправной точкой нового рекорда станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда спортсменов доставит экспедиция Клуба полярных путешествий на атомном ледоколе "50 лет Победы". Взлет и посадка пройдут в условиях дрейфующего льда Арктики. Паралет представляет собой двухместную тележку весом 150 кг без обтекателя с четырехтактным двигателем, винтом изменяемого шага и крылом площадью 42 кв. м. Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета разработала обтекатель, обеспечивающий безопасность экипажа, а также дополнительные места хранения средств спасения и другого полезного груза. В обтекатель встроены два топливных бака по 75 литров каждый, произведенных из композитных материалов.

После приземления на Северном полюсе Конюхов развернет дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживет три недели, продолжая выполнять научную программу Института океанологии имени Ширшова РАН. Исследования включают в себя изучение сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, а также маршруты дрейфа его ледяного покрова.

"Я занимаюсь темой микропластика в океане. Я буду бурить лунки, брать пробы, насосом прогонять воду через фильтры, фильтры буду складывать и отдам потом в Институт океанологии. А они проверят, есть ли микропластик в течении, которое идет через Северный полюс", - добавил Конюхов.

В 2022 году экипаж Конюхов-Потапкин уже совершил тренировочный полет к Северному полюсу. Взлет паралета осуществлялся с дрейфующей стометровой льдины, расположенной вдоль борта ледокола "50 лет Победы" на 85 градусе северной широты, после чего пилоты взяли курс на Северный полюс. Это был первый в истории полет на мотопараплане в высоких арктических широтах. Спустя три часа и 172 км в пути, пилоты совершили посадку на льдину. Ледокол, двигаясь в сторону Северного полюса, подобрал экипаж и продолжил выполнять туристическую программу круиза.

Федор Конюхов - первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Первым в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах в одиночку, первым совершил одиночное кругосветное плавание, первым выполнил программу Семь Вершин, первым пересек океан на весельной лодке и совершил кругосветный полет на воздушном шаре.