Более 1 тыс. журналистов из 36 стран будут освещать Всемирный фестиваль молодежи

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков отметил, что организаторам было важно организовать полномасштабное, объективное и корректное освещение мероприятия

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. журналистов из 36 стран мира аккредитованы для освещения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков.

"Для работы на фестивале аккредитовано более 1 тыс. журналистов из 36 стран мира. Будет работать международный пресс-центр в здании университета Сириус <...>. Это оборудованное помещение с удобным зонированием и всеми возможностями для работы журналистов", - сказал он на пресс-конференции.

Пашков отметил, что в условиях той "информационной войны, которая сегодня развернута в западных массмедиа" против России, организаторам мероприятия было важно организовать полномасштабное, объективное и корректное освещение фестиваля. "Мнение России, мнение молодого поколения и россиян, и участников из 180 стран мира должно быть услышано. И в этом основополагающая роль тех журналистов, тех блогеров и медиаторов, которые приедут для работы на фестивале", - сказал Пашков.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в свою очередь сообщила, что в общей сложности на площадке фестиваля будут находиться более 90 тыс. гостей, в том числе участники, эксперты, волонтеры и партнеры. В рамках фестиваля, по ее словам, предусмотрено большое количество онлайн-активностей для тех ребят, которые не попадут на площадку фестиваля в Сириусе. "Мы предусмотрели большое количество онлайн-активностей, на самом деле, весь фестиваль будет фактически у нас транслироваться в онлайне", - сказала Разуваева.

Она напомнила, что одна из площадок фестиваля будет на выставке "Россия" в Москве. "В дни фестиваля выставка станет полноценной частью всемирного фестиваля, все ребята, кто по разным причинам не сможет попасть на площадку фестиваля, не прошел конкурсный отбор, смогут стать участниками на выставке Россия", - сказала Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в РФ в 2024 году в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Региональная программа фестиваля организована с 10 по 17 марта, участники посетят 30 городов России.