Госдума приняла закон о расширении перечня НКО, имеющих право на господдержку

Также документ предлагает обязать некоммерческие организации размещать свой устав на сайте Министерства юстиции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о расширении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), имеющих право на государственную поддержку.

Документ внесен правительством РФ в декабре 2023 года. Изменению подлежит федеральный закон "О некоммерческих организациях". Предлагается добавить в перечень социально ориентированных НКО организации, работающие в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, оказывающие помощь бездомным животным. Такие НКО смогут получать государственную поддержку. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время господдержку могут получать НКО, работающие по 18 направлениям.

Одобренными поправками ко второму чтению вносятся изменения в пункт об организациях, оказывающих помощь животным. Уточняется, что к социально ориентированным НКО будут отнесены только приюты для животных.

Кроме того, законопроект предлагает обязать некоммерческие организации размещать свой устав на сайте Министерства юстиции РФ. "Повышение уровня доступности информации об организации влечет за собой повышение уровня доверия общества и государства к некоммерческому сектору, что является одним из ключевых факторов их успешной деятельности", - говорится в пояснительной записке.