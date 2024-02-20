В Москве в 2024 году благоустроят около 1,7 тыс. дворов

Все проекты разработали с учетом предложений и пожеланий горожан

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) проведут благоустройство около 1,7 тыс. столичных дворов, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году запланировано благоустройство около 1,7 тыс. дворовых территорий, везде обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим парковки. Важный заключительный этап благоустройства - озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы", - сказал Бирюков.

По его словам, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, обновить детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха.

"В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами", - добавил заммэра.

Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.

Глава КГХ заверил, что ранее все столичные дворы, которых более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.