В Волгоградской области в 2024 году повысят качество водоснабжения 60 тыс. человек

На эти цели будет направлено 753,21 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Качество водоснабжения будет повышено для 60 тыс. жителей Волгоградской области благодаря модернизации и строительству объектов водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"По информации регионального комитета ЖКХ, в наступившем году будут завершены масштабные двух- и трехлетние проекты, предусматривающие модернизацию и строительство объектов водоснабжения, что поможет качественно улучшить условия для порядка 60 тыс. жителей, создать дополнительные возможности для развития территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о коммунальной инфраструктуре в городе Котове, поселках Октябрьский, Быково, хуторе Красный Мелиоратор Новониколаевского района, сёлах Старая Полтавка, Нижний Чир Суровикинского района, Ольховка, Береславка и Пятиморск Калачевского района. На эти цели в 2024 году будет направлено 753,21 млн рублей. Работы проводятся в рамках регионального и одноименного федерального проектов "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".