В Петербурге общественный транспорт изменит график работы с 22 по 25 февраля

Вестибюли станций метрополитена будут работать в соответствии с действующим расписанием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Расписание общественного транспорта и пригородных электропоездов изменится в Санкт-Петербурге в предстоящие праздничные и выходные дни с 22 по 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать: 22 февраля - по графику пятницы, с 23 по 25 февраля - по графику воскресенья. Метрополитен Петербурга будет работать: 23 февраля - по графику субботы, 24 и 25 февраля - по графику воскресенья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что вестибюли станций метрополитена, в том числе вестибюль станции "Технологический институт - 1", будут работать в соответствии с действующим графиком открытия и закрытия станций метро.

Кроме того, пригородные электропоезда также изменят режим работы: 22 февраля они будут работать по графику пятницы, с 23 по 24 февраля - по графику субботы, с 25 февраля - по графику воскресенья.