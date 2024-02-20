Методологию рейтинга университетов стран БРИКС обсудят в мае

Ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий заявил, что рейтинг университетов стран БРИКС мог бы стать альтернативой европейским и американским рейтингам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Методологию составления рейтинга университетов стран БРИКС планируют обсудить в мае. Об этом сообщил ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Ранее Садовничий сообщал, что результаты разрабатываемого рейтинга университетов стран БРИКС будут представлены в октябре во время саммита объединения.

"23-24 мая 2024 года мы планируем организовать заседание рабочей группы экспертов с участием представителей университетов и ведомств стран БРИКС для обсуждения и утверждения методологии рейтингования университетов стран БРИКС", - сказал он на заседании Совета Российского союза ректоров.

По словам Садовничего, рейтинг университетов стран БРИКС мог бы стать альтернативой европейским и американским рейтингам, а также "важным инструментом позиционирования и продвижения российского образования и науки на международной арене".

Как напомнил ректор МГУ, в июле 2023 года на встрече министров образования стран БРИКС в Южной Африке Министерство науки и высшего образования России предложило создать рейтинг университетов стран БРИКС, и эта инициатива была закреплена в декларации по результатам встречи.

"Одно из наших предложений - создание рейтинга университетов стран БРИКС на базе проекта "Три миссии университета". Нужно рекомендовать органам власти, университетам и неправительственным организациям стран БРИКС ориентироваться на глобальные рейтинги, поддержанные БРИКС, а также создать в рамках БРИКС общественно-консультативный орган по академическому лидерству. Этот Совет, с участием составителей рейтингов, университетов и госрегуляторов, мог бы содействовать росту конкурентоспособности университетов и научных организаций, формированию правил конкуренции", - пояснил он.