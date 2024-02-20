Зима в Петрозаводске стала самой снежной за 50 лет наблюдений

Начальник Карельского гидрометцентра Наталья Пронина сообщила, что за 18 дней февраля уже выпал 91% нормы осадков

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Зимний сезон в Петрозаводске признан самым снежным более чем за 50-летний срок наблюдений, сообщила начальник Карельского гидрометцентра Наталья Пронина в ходе заседания карельского правительства.

"В Петрозаводске нынешняя зима стала самой снежной более чем за 50-летний срок наблюдений. Количество осадков в ноябре и декабре превысило норму в 2,3 раза и 1,4 раза. Максимальная высота снежного покрова в феврале в столице республики составила 65 см", - сообщила Наталья Пронина.

По ее словам, за 18 дней последнего календарного месяца зимы уже выпал 91% нормы осадков. Также в Карелии неоднократно отмечалось опасное гидрометеорологическое явление - аномально холодная погода со средними температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-28 градусов.

Учитывая снежную зиму, в регионе ожидается сложная ситуация с весенним паводком, заключила Пронина.