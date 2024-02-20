Польские фермеры полностью заблокировали проезд грузовиков через границу с Украиной

Заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры, которые в знак протеста блокируют пропускные пункты на границе с Украиной, полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На данный момент заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Как сообщают украинские СМИ, ранее польские протестующие пропускали по одному грузовику в час. По информации Госпогранслужбы, сейчас на всех шести КПП полностью перекрывается движение фур. При этом на трех КПП временно не будут пропускать также легковые автомобили и автобусы, проезд будет открыт только для гуманитарной помощи и критически важных грузов.

По данным вице-президента Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимира Балина, днем в очередях на украинско-польской границе стояли порядка 4 тыс. фур. Ситуация на границе вызвала резкую реакцию в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это издевательством. Утром 20 февраля украинские СМИ сообщили, что польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи КПП "Медыка - Шегини" и высыпали зерно из стоявшего на путях грузового вагона. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Варшава должна провести расследование этого инцидента и наказать виновных, а министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал действия польских фермеров политической провокацией.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.