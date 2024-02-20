ГД приняла в I чтении законопроект о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели.

Соответствующий документ в сентябре 2023 года внесли в Госдуму депутат Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор Дмитрий Перминов. Изменения предлагается внести в ст. 261 Трудового кодекса РФ. Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроектом предлагается запретить увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил он.

"Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены", - подчеркнул председатель Госдумы.

Законопроект затрагивает как гибель участника СВО, так и смерть в результате военной травмы, уточнила член профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Как отметил в разговоре с ТАСС Антропенко, предлагаемая мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность "нормализовать жизнь в такой непростой ситуации".