В Ставрополье музей-заповедник представил экспозицию археологических раритетов

Многие из музейных предметов выставили впервые

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Новую экспозицию "Археологическое наследие Ставропольского края" представили в Ставропольском государственном музее-заповеднике. Большая часть предметов экспонируется впервые, сообщила ТАСС заведующая отделом археологии Ставропольского музея-заповедника Светлана Кравцова.

"Экспозицию во многом наполняют раритетные музейные предметы. Многие из них выставляются впервые. Например, первые скульптурные изображения человека на нашей территории, датирующиеся III тыс. до н. э. Впервые представлены предметы зооморфного стиля мастеров кобанской археологической культуры и их очажные цепи, священные для каждой семьи. Полномасштабно представлена коллекция Татарского городища. Настоящим подарком для посетителей станет комплекс сарматского времени из курганного могильника Усть-Джегута раскопок 1964 года", - сказала она.

Археологическое собрание музея-заповедника на Ставрополье насчитывает свыше 80 тыс. предметов. В экспозицию вошли более 3 тыс. самых ценных из них. Выставка представляет основные археологические культуры Предкавказья от каменного века до позднего Средневековья, историю развития археологии на Ставрополье.

"Это научно обоснованная и академическая экспозиция. Для ее построения выбран хронологический принцип и систематический метод. Основная структурная единица систематического метода - типологический ряд. В экспозиционном пространстве он дает возможность показать технологическую, эстетическую и другие виды эволюции музейных предметов", - пояснила Кравцова.

Предыдущая экспозиция создавалась в 1992 году. В 2005 году во время ремонтных работ в музее ее демонтировали. Год спустя экспозицию восстановили в выставочном варианте с возможностью обновления. Работу над новой экспозицией сотрудники отдела археологии начали в 2023 году совместно с дизайнерами и художниками-оформителями дизайн-студии "Б". При поддержке нацпроекта "Культура" и регионального проекта "Культурная среда" для создания экспозиции закупили новое экспозиционное оборудование.