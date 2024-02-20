На Всемирном фестивале молодежи откроют новый сезон премии "Мы вместе"

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что в премии появятся новые номинации, приуроченные к Году семьи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новый сезон международной премии "Мы вместе" стартует в рамках Международного фестиваля молодежи. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"На Всемирном фестивале молодежи пройдет важное событие, которое ждут многие жители нашей страны. Это запуск нового сезона международной премии "Мы вместе". Эту премию вручает президент Владимир Владимирович Путин каждое 5 декабря, и вручает он как раз волонтерам, общественникам, социальным предпринимателям. Мы дадим старт тоже в дни фестиваля", - сказал Метелев.

Он отметил, что в премии появятся новые номинации, приуроченные к Году семьи, а также возможность участвовать для команд, регионов, муниципалитетов. Помимо этого, на фестивале будет работать выставка-инсталляция, посвященная победителем прошлого сезона премии "Мы вместе".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.