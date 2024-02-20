Председатель объединяющего десятки общественных организаций Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович призвал также отметить 80-летие освобождения страны от фашизма широко, сообща и без политической символики

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Молдавские общественники призвали не политизировать празднование Дня Победы, а также отметить в этом году 80-летие освобождения страны от фашизма широко, сообща и без политической символики. С таким обращением выступил председатель объединяющего десятки общественных организаций Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на заседании организационного комитета по подготовке праздничных мероприятий.

"Если в этом году мы сможем объединить силы, сможем наконец-то перестать ходить разными колоннами по улицам Кишинева, а идти единым маршем с площади Победы на мемориал, идти без политических лозунгов и знамен, идти единой колонной наследников Победы - это будет самым лучшим подарком для тех, кто остался на полях сражений, кто восстанавливал нашу страну после окончания войны, и всем кто сегодня живет и помнит", - сказал Петрович.

По его словам, из-за разобщенности в прошлом году правящей в Молдавии проевропейской Партии действия и солидарности едва не удалось провести закон об отмене праздника 9 мая. Ранее по ее инициативе в республике была запрещена георгиевская лента.

На заседании организационного комитета присутствовали депутаты парламента Молдавии, общественные деятели, а также дипломаты России, Белоруссии и Казахстана. Как отмечалось, в этом году к памятной дате в Молдавии будет организован широкий круг мероприятий. Они будут включать массовые мероприятия, а также презентации фильмов, книг и другое. Организаторы планируют провести их во многих городах страны, включая Приднестровье.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы в Молдавии приходят сотни тысяч людей.