Российский союз ректоров предложил разработать программы допобразования для участников СВО

Союз также призвал расширить перечень образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский союз ректоров предложил разработать и реализовать программы дополнительного образования для участников специальной военной операции (СВО), в том числе для Донбасса и Новороссии. Об этом говорится в постановлении совета Российского союза ректоров по итогам заседания.

"Совет Российского союза ректоров постановляет: в целях содействия выполнению поручений президента РФ в части развития высшей школы России считать целесообразным разработку и реализацию программ дополнительного образования для лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе программ дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям, программ повышения квалификации преподавателей вузов, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документе.

Также союз ректоров призвал расширить перечень образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в области искусственного интеллекта.