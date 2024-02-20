Аккаунт Юлии Навальной в X блокировали

В сообщении при попытке зайти на страницу было указано, что подобные меры принимаются в случае нарушения правил X. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. Сейчас страница доступна

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. X (ранее Twitter) заблокировал аккаунт вдовы Алексея Навального Юлии, однако вскоре страница была разблокирована.

"Действие учетной записи приостановлено", - говорилось в сообщении при попытке зайти на страницу. В нем также было указано, что подобные меры принимаются в случае нарушения правил X. Какие именно правила были нарушены, не уточнялось. Сейчас сообщение исчезло.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы может быть причастен к смерти Алексея Навального, абсолютно голословны. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующие слова Юлии Навальной.

В новость были внесены изменения (16:46 мск) - добавлена информация о разблокировке.