20 февраля, 13:14

В ЯНАО планируют расширить федеральную программу "Земский учитель"

По словам директора департамента образования региона Марины Кравец, сейчас молодые педагоги до 35 лет составляют примерно четверть от числа всех учителей округа

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральную программу "Земский учитель" планируют расширить для Ямало-Ненецкого автономного округа, специалисты смогут приезжать на работу в населенные пункты с численностью населения более 50, но менее 200 тыс. человек. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Проект "Земский учитель" работает с 2020 года, что позволило нам привлечь в регион еще 49 педагогов. Мы видим, что основной набор учителей идет как в сельские, так и в городские школы. Наше предложение будет заключаться в том, чтобы проект распространялся на города с численностью населения более 50 тыс. человек", - отметила директор департамента образования Ямала.

По словам Кравец, молодые педагоги до 35 лет составляют примерно четверть всех учителей региона. Сменяемость кадров - 14%.

Помимо федеральной программы, в регионе успешно выполняется и несколько региональных. Например, проект "Новый учитель Ямала", реализуемый с 2012 года, привлек на Ямал около 400 педагогов. Закрепляемость специалистов составила около 86%.

В регионе действует программа социальной поддержки для молодых учителей: единовременные выплаты, предоставление жилья, увеличенная продолжительность отпуска и другие. Северные надбавки за три года перечислили почти 3 тыс. специалистам.

В Совете Федерации 19-21 февраля проходят Дни Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых принимают участие губернатор региона Дмитрий Артюхов, председатель окружного Заксобрания Сергей Ямкин, министры и руководители крупнейших предприятий. 

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