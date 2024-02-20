Дума приняла в I чтении закон о создании условий для получения образования инвалидами

Согласно документу, предлагается заменить в сфере образования термин "умственно отсталый" на термин "нарушение интеллекта"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Кроме того, предлагается заменить в сфере образования термин "умственно отсталый" на термин "нарушение интеллекта".

Как отмечается в пояснительной записке, термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и "заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации". Кроме того, предлагаемая норма регулирует защиту персональных данных в части неразглашения медицинского диагноза третьим лицам. Указанный термин определяет учащихся с точки зрения наличия у них нарушений интеллекта (познавательной деятельности), которые препятствуют освоению образовательной программы наравне со сверстниками, уточняется в пояснительной записке.

Документом предлагается обязать на федеральном уровне образовательные организации создавать специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить, какие именно специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обязаны соблюдать педагогические работники. Под специальными условиями проектом предлагается понимать реализацию адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, учитывающих особенности психофизического развития таких обучающихся и состояние их здоровья.

"В целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического или психического развития, отклонения в поведении, законопроект предусматривает обязательность создания на базе центров психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогических комиссий", - уточняется в пояснительной записке.