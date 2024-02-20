В Молдавии прошел пикет против милитаризации перед администрацией президента

Представитель партии "Возрождение" Юрий Витнянский заявил, что деньги тратят не на здравоохранение или образование, а на оружие, военные учения

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Десятки активистов оппозиционной партии "Возрождение" провели пикет у администрации президента, осуждая призывы к вступлению в НАТО, а также поставки оружия в республику. Молодые люди принесли с собой транспаранты "НАТО - орудие войны, а не мира", "Не оборона, а развитие", "Молдова - нейтральное государство", "Долой [Майю] Санду", передает корреспондент ТАСС.

Выступивший перед собравшимися представитель партии Юрий Витнянский выразил возмущение в связи с милитаризацией и частыми визитами военных западных стран в Кишинев. "Мы пришли к президенту, чтобы высказать свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Люди обеспокоены и ожидают самого страшного - войны. <...> Деньги тратят не на здравоохранение или образование, а на оружие, военные учения. К чему Майя Санду готовит страну", - сказал Витнянский.

Протестующие также подвергли критике "воинственные заявления" первых лиц страны на международных площадках и давление со стороны правоохранительных органов на оппозицию.

По данным социологических опросов, большинство населения Молдавии против вступления в НАТО. С такой позицией не согласна президент республики, которая заявляет якобы о военной угрозе со стороны России и призывает к отказу от нейтралитета. В этот период молдавские военные активизировали учения с военными Великобритании, Германии, Румынии и США, власти увеличили расходы на вооружение. Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в стране жестко критикует оппозиция.