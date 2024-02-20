В Кисловодске начали проверку информации о минировании гостиницы

Все службы экстренного реагирования выехали в элитный жилой комплекс "Green Park"

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании гостиницы "Green Resort Hotel & SPA", которая находится в центре туристической зоны, поступило в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Впервые поступила информация о наличии взрывчатых веществ в гостинице "Green Resort", которая расположена в элитном жилом комплексе "Green Park" по улице Шаумяна. Все службы экстренного реагирования выехали на место. Кинологи осматривают помещение", - рассказал глава Кисловодска.

По его словам, здание находится в центральной туристической зоне города-курорта.