Главред WikiLeaks обеспокоен состоянием здоровья находящегося в тюрьме Ассанжа

Основатель организации не смог присутствовать на заседании лондонского суда по делу об экстрадиции в США

ЛОНДОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Невозможность основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа присутствовать на заседании лондонского суда по делу об экстрадиции в США говорит об ухудшении его здоровья. Об этом корреспонденту ТАСС заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Джулиан не смог присутствовать сегодня на заседании. Я обеспокоен его состоянием здоровья. Нет уверенности, что он сможет быть на завтрашнем слушании. Адвокаты не уверены в этом", - сказал он.

Говоря о том, когда Высокий суд Лондона вынесет решение по апелляции журналиста, Храфнссон отметил, что вердикт не обязательно будет обнародован в среду по завершении двухдневных слушаний. "Есть вероятность, что завтра не будет решения. Возможно, что вердикт будет вынесен позже", - указал он.

Во вторник Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Ассанжа на его экстрадицию в США. Сам Ассанж, как сообщил его адвокат в начале заседания, не сможет принять участия в слушаниях по причине плохого самочувствия.

У здания суда собрались сотни сторонников журналиста, которые требуют от британских властей не допустить экстрадиции Ассанжа и немедленно освободить его. Некоторые из демонстрантов принесли с собой плакаты с надписями: "Британские суды замешаны в неторопливом убийстве невинного человека", "Герой журналистики", "Снимите обвинения", "Этот суд - фарс", "Руки прочь от Ассанжа" и "Свободу правде". Одна из девушек в знак протеста пришла с заклеенным скотчем ртом, другие - в оранжевых тюремных робах и футболках с надписью "Я Джулиан". В толпе также был замечен ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес и активисты с флагами Австралии, Германии, Италии и Франции.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.