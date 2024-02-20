На северо-востоке Москвы появится пространство с лабиринтом, каньоном и винтом Архимеда

Инвестор вложит в создание детской инфраструктуры 210 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Детское пространство площадью 1,1 тыс. кв. м с различными игровыми и развивающими зонами появится во дворе жилого дома на улице Академика Королева в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Началось строительство детского пространства, состоящего из игровой комнаты 250 кв. м и развивающей площадки 910 кв. м в ландшафтном дворе-парке площадью 1,7 га на территории жилого дома. Детскую среду здесь образуют холмы, каньоны и зона для игр с водой", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что инвестор вложит в создание детской инфраструктуры 210 млн рублей. Детское пространство строят по адресу: ул. Академика Королева, д. 21 (Северо-Восточный административный округ).

"Все пространства ландшафтного двора-парка образуют единую экосистему. Игровая комната в отдельном павильоне будет представлять собой комплекс с лабиринтом из множества маршрутов, подвесными гамаками, тактильной стеной, скалодромом и канатной дорогой", - уточнили в мэрии.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, развивающая площадка будет выполнена в концепции каньона и наполнена разнообразием форм и объемов.

"Для ее создания будет поднят рельеф, здесь построят грот, песочницу и амфитеатр. В зоне для игр с водой появится ручей, который будет попадать на водяные мельницы, винт Архимеда, в дамбы и фонтанчики. Для отделки детской зоны планируется использовать архитектурный бетон и гранитный камень", - пояснил он.