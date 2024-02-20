На Кубани запустили проект по созданию портретов в память о погибших героях СВО

В регионе уже создали 47 портретов

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Студенты Краснодарского государственного института культуры под руководством краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества запустили проект по созданию портретов героев специальной военной операции, погибших при выполнении задач. Об этом сообщил председатель регионального РВИО, ректор университета Сергей Зенгин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции.

"Это продолжение акции "Лицо Победы", которую мы посвящали ветеранам Великой Отечественной войны - это такая преемственность - она переросла в художественно-творческие работы. Это портреты героев специальной военной операции, 47 таких портретов уже созданы, большая часть уже вручены родственникам погибших при исполнении долга. Мы будем продолжать этот проект дальше и думаю, к нам присоединятся студенты других высших учебных заведений. На наш взгляд, это очень важная тема", - сообщил Зенгин.

Он добавил, что при работе над такими портретами студенты получают расширенную информацию о героях, включая биографию и подробности совершенных подвигов благодаря взаимодействию РВИО с военкоматом Краснодарского края, Кубанским казачьим войском и общественной организацией "Боевое братство". Портреты вручают родственникам погибших героев СВО при проведении открытых мероприятий в университете, куда их в знак уважения приглашают в качестве почетных гостей.

Зенгин добавил, что краевое отделение РВИО оказывает необходимую помощь и отделениям, вернувшимся в состав РФ по итогам проведения референдумов. Также он выразил мнение, что собираемые региональными отделениями Российского военно-исторического общества в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках материалы о геноциде мирного населения со стороны ВСУ, который имел место с 2014 года, могут послужить поводом для судебных разбирательств по подобию Нюрнбергского процесса.

"Думаю, это может послужить поводом к судебному разбирательству. Те документы, которые были собраны в годы Великой Отечественной войны, привели в свое время к судебным процессам - в конечном итоге - к Нюрнбергскому процессу. Материалы, которые собираются сейчас - также, думаю выльются в определенные конкретные меры", - сообщил Зенгин.

Пресс-конференция по итогам работы краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества за 2023 год, а также о планах на 2024 год состоялась в Краснодарском государственном институте культуры. В рамках пресс-конференции состоялась презентация новой книги Российского военно-исторического общества "Владимир Путин. Из летописи ХХI века" из серии "Собиратели земли русской". Также обсуждались вопросы реализации проектов, направленных на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, культурного и военно-исторического наследия России.