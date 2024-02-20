Линдси Грэма переобъявили в розыск по уголовной статье

В отношении сенатора из США возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов) после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Это следует из базы розыска ведомства.

"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье. При этом отмечается, что Грэм переобъявлен в розыск.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении сенатора из США возбудили новое уголовное дело. Статью при этом собеседник агентства не уточнил.

Сенатор Грэм известен своей антироссийской позицией. Он предлагал различные варианты ужесточения санкций против РФ. 18 февраля он в очередной раз предложил внести Россию в составляемый США список стран - спонсоров терроризма, использовав как предлог для этого смерть Алексея Навального.

Ранее20 февраля Росфинмониторинг внес Грэма в перечень террористов и экстремистов. МВД России объявляло его в розыск по уголовной статье в мае прошлого года. Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.