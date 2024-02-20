В России около 11,5 тыс. учреждений подключены к программе "Пушкинская карта"

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что это на 1,5 тыс. больше, чем предусматривалось

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 11,5 тыс. учреждений сейчас подключены к программе "Пушкинская карта", количество проданных по ней билетов превысило 53 млн, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития.

"На сегодня к программе ["Пушкинская карта"] подключилось около 11,5 тыс. учреждений", - сказал глава кабмина, отметив, что "это на 1,5 тыс. больше, чем предусматривалось".

Он также обратил внимание на то, что за все время "реализации [программы] количество проданных [по ней] билетов превысило уже 53 млн". По словам Мишустина, эти показатели в два раза превышают прогнозные значения.

Премьер рассказал, что на различных мероприятиях, используя карту, побывали уже порядка 9,5 млн человек. "Абсолютно уверен, что еще многие захотят воспользоваться такими возможностями и по карте сходить на интересные мероприятия: это и выставки, это и кино, и театры. Необходимые для этого ресурсы правительство заложило в бюджет", - заверил Мишустин, призвав российскую молодежь активнее пользоваться возможностями Пушкинской карты.

Программа "Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.