Мишустин заявил, что в России переоснащено более 700 отделений медицинской реабилитации

Премьер-министр отметил, что более 2,5 млн человек обратились к специалистам для восстановления здоровья

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 700 отделений медицинской реабилитации были переоснащены за последние несколько лет, более 2,5 млн человек обратились к специалистам для восстановления здоровья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии о реализации инициатив социально-экономического развития.

"Еще одно важное направление, которое запустили по инициативе президента - это развитие медицинской реабилитации. В медицинских учреждениях, вы знаете, поставляется новое нужное для ее проведения оборудование. За последние несколько лет переоснащено более 700 отделений. Свыше 2,5 млн граждан смогли обратиться к специалистам для восстановления здоровья", - сказал он.

По его словам, это направление стало особенно востребованным после перенесенного ковида. "Но и сейчас важно повышать доступность такого лечения при самых различных диагнозах", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина отметил, что опыт пандемии показал, что "надо уметь оперативно отвечать на изменения эпидемиологической обстановки, действовать на опережение, чтобы обезопасить людей", и на это, по его словам, нацелена инициатива "Санитарный щит". "За последние несколько лет расширена сеть центров для изучения опасных инфекций, работают 19 новых мобильных лабораторий для реагирования в течение суток на угрозы их распространения в любой точке страны", - указал премьер.

Он отметил, что также появилось более 40 тестов, которые за час позволяют выявить у человека корь, грипп, туберкулез и другие опасные вирусы и, что важно, сразу начать лечение. "Формирование устойчивой системы предупреждения и профилактики распространения возможных заболеваний должно быть, конечно, продолжено", - подчеркнул председатель правительства.

О совершенствовании системы управления медпомощью

Мишустин также рассказал о том, какие результаты достигнуты в сфере управления медицинской помощью. "В электронный вид переводится огромное количество процедурных вещей - записи, выдача справок. Современные технологии позволяют также разгрузить медицинский персонал от бюрократической волокиты", - пояснил он.

Он обратил внимание на то, что сейчас все желающие могут получить порядка 11 видов медицинских справок через портал Госуслуг. Мишустин отметил, что есть и другие цифровые услуги, например, сервис для записи к нужному специалисту, которым за 2023 год воспользовались более 39 млн граждан, а услугами телемедицинских консультаций воспользовались порядка 2,5 млн человек.

"В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах. И проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", - подытожил Мишустин.