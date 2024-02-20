Мишустин сообщил об открытии еще 26 школ креативных индустрий в России в 2024 году

Премьер-министр отметил, что в стране уже действует 67 таких организаций в 49 регионах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Еще 26 школ креативных индустрий будут открыты в России в текущем году в 25 регионах страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития.

"В рамках инициативы "Придумано в России" для тех, кто решил попробовать себя в проектах на стыке искусства и инноваций, мы сейчас развиваем школы креативных индустрий", - сказал глава кабмина, уточнив, что сейчас в России действует 67 таких организаций в 49 регионах страны.

"В текущем году откроется еще 26 подобных учебных заведений в 25 регионах страны", - добавил премьер.