Якутия и Забайкалье раздали гражданам больше всего лесных дальневосточных гектаров

Населению предоставили около 8,5 тыс. участков за семь лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. лесных участков предоставили гражданам по программам дальневосточного и арктического гектара за семь лет. Больше всего лесных участков в безвозмездное пользование передали Якутия, Забайкалье и Хабаровский край, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

"Около 8,5 тыс. лесных участков предоставлено гражданам по дальневосточному и арктическим гектарам за семь лет. Лидерами по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование стали: Республика Саха (Якутия) - 4,8 тыс. договоров (56,3%), Забайкальский край - 1,6 тыс. (18,9%), Хабаровский край - 542 договора (6,3%)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, госпрограмма позволяет повысить инвестиционную привлекательность регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Граждане, получая в безвозмездное пользование лесные участки, могут использовать их в соответствии с лесным законодательством. Через 4,5 года со дня заключения договора безвозмездного пользования лесным участком он передается гражданину уже в аренду.

"Для использования лесного участка гражданину необходимо составить проект освоения лесов, проводить лесохозяйственные мероприятия и мероприятия по сохранению лесов с учетом установленных законодательством особенностей. Если условия договора аренды лесного участка не соблюдаются, то гражданин несет ответственность согласно лесному законодательству. При нарушении требований договор аренды может быть расторгнут. Контроль за исполнением обязательств возложен на региональные лесные ведомства", - сказала глава управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина, чьи слова приводятся в сообщении.

Государственная программа "Дальневосточный гектар" действует с 2016 года. С 2021 года она распространена на земельные участки в Арктической зоне России и других территориях Севера и Сибири ("Арктический гектар"). По ней граждане могут получить землю бесплатно и вести на ней хозяйство, развивать туризм, а на лесных участках из состава земель лесного фонда - заниматься любым видом использования лесов, предусмотренным Лесным кодексом. Например, заготавливать дикоросы, выращивать плодовые, ягодные растения.