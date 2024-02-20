Созданный в РФ тест может выявить 2,5 тыс. наследственных болезней у младенцев

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, разрабатываются также препараты на основе клеточных технологи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские ученые разработали тест-систему, способную выявить у новорожденных около 2,5 тыс. наследственных заболеваний в первые дни жизни. Об успехах специалистов рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию.

"Создаем новые инновационные продукты для укрепления здоровья людей. Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий, - отметил премьер. - Зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, и она способна выявить около 2,5 тыс. наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша и, значит, вовремя ему помочь".

По словам Мишустина, также "завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов". "Такую терапию сможет получать очень широкий круг пациентов", - отметил премьер.

"Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов", - заключил председатель правительства.