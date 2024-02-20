СМИ: поляки заблокировали железную дорогу на границе с Украиной

По информации украинского издания "Страна", грузовик высыпал строительный мусор на железнодорожные пути

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Протестующие польские фермеры заблокировали железную дорогу на границе с Украиной, высыпав на нее строительный мусор. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором видно, как грузовик высыпает строительный мусор на железнодорожные пути. Вокруг собрались протестующие с флагами Польши.

Ранее во вторник польские протестующие заблокировали движение по железной дороге на польско-украинской границе в Медыке и вновь высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава. Как уточнили в министерстве аграрной политики Украины, эти зерна кукурузы направлялись в Германию. Посол Украины в Польше Василий Зварыч потребовал от Варшавы привлечь виновных к ответственности. А министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал действия польских фермеров провокацией.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. На данный момент заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Как сообщают украинские СМИ, ранее польские протестующие пропускали по одному грузовику в час.