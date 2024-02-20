Для участников Всемирного фестиваля молодежи организуют климатические баттлы и экопоходы

Председатель Cовета федеральной территории Сириус Елена Шмелева отметила, что такие мероприятия будут составлять неотъемлемую часть программы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Климатические баттлы, квизы, соревнования по разработке экологических инициатив среди команд школьников войдут в программу Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщила председатель Cовета федеральной территории Сириус Елена Шмелева на пресс-конференции, посвященной подготовке к фестивалю.

"Очень насыщенная экологическая повестка запланирована у нас в рамках фестиваля. Пройдет сессия "Сохраним планету вместе", [где расскажут], как исследуют климат в разных регионах, природных зонах как России, так и мира, и как могут все участники фестиваля принять в этом участие <…>. У нас состоится соревнование по разработке экологических инициатив среди команд школьников, и ведущей станет посол молодежи по устойчивому развитию Объединенных Арабских Эмиратов, экоактивистка Гая Саад Аль Ахбаби. У нас запланированы экологические походы - мы пойдем и в [парк] "Южные культуры", и в [Сочинский] национальный парк. 7 марта у нас запланирован целый экопоход для лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи", - сказала Шмелева.

Она отметила, что климатические баттлы, квизы будут составлять неотъемлемую часть программы, чтобы участники могли познакомиться и узнать, как развиваются технологии, которые позволяют и беречь природу, и развиваться тем регионам, где климатические изменения уже очевидны и важны. Кроме того, по ее словам, в университете "Сириус" состоится хакатон "Большие вызовы", в котором примут участие 350 человек.

"28 высокотехнологичных проектов подготовили наши партнеры - и "Росатом", и "Газпромнефть", группа Т1, "Генериум", VK, "Яндекс" и другие высокотехнологичные компании, которые покажут и свои передовые разработки, и поговорят о задачах, где мнение ребят будет очень важно. Это высокотехнологичная медицина, экологичная энергетика, цифровая революция, новая промышленность, агропромышленность, космические технологии. Таким образом мы установим ту содержательную связь, которая позволит всем участникам фестиваля принять участие в онлайн-мероприятиях и в дальнейших мероприятиях, которые мы им предложим после окончания фестиваля", - сказала Шмелева.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.