В Пекине из-за снегопада экстренно задействовали план мероприятий в чрезвычайных ситуациях

В городе мобилизовали более 60 тыс. работников коммунальных служб и около 10 тыс. снегоуборочных машин

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. План мероприятий в чрезвычайных ситуациях введен в действие в столице Китая из-за продолжающегося снегопада, редкого в этих местах. Об этом сообщает информационный портал Zhongguo xinwen.

Комиссия по муниципальному управлению Пекина, говорится в сообщении, экстренно опубликовала уведомление, требующее от всех районов и хозяйствующих субъектов столицы руководствоваться положениями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях, связанных со снегом и гололедом в городе Пекине". Исходя из фактической ситуации со снегопадом, говорится в документе, "следует организовать работы по уборке снега и льда лопатами и тщательно выполнять их с тем, чтобы обеспечить своевременную очистку дорог до утреннего часа пик".

"Сосредоточьтесь на уборке снега и наледи в зонах мостов, пандусов, съездов, входов и выходов со станций метро, эстакад, подземных переходов, больниц, железнодорожных вокзалов и других мест", - гласит уведомление. В свою очередь, говорится далее, комиссия по муниципальному управлению Пекина усилит общее руководство, а департамент правоохранительных органов городского управления проверит выполнение задач каждого подразделения, подразумевающих чистоту и безопасность прилегающей территории.

На данный момент в городе мобилизовано более 60 тыс. работников коммунальных служб, на улицы выведено около 10 тыс. снегоуборочных машин и другой специальной техники, приготовлено свыше 100 тыс. лопат и других орудий для ручной уборки снега и наледей. К работам привлечены военные Пекинского гарнизона, бойцы Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск).

Пекинская метеорологическая станция выдала "желтый" предупреждающий сигнал о гололедице на дорогах.

Пекин, как и весь Китай, завершил в воскресенье недельные выходные по случаю Праздника весны. Вопреки народному календарю, начавшаяся рабочая неделя ознаменовалась в большинстве китайских регионов мощными снегопадами и ледяными дождями.