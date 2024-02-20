Глав Росатома и Курчатовского института наградили медалями Минобороны РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что им вручили награды "за усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук награждены медалями Минобороны РФ "За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"За содействие в решении задач, возложенных на войска, медалью [Минобороны РФ] "За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты" наградить Лихачева Алексея Евгеньевича", - сказал Кириллов на церемонии, ставшей частью проходящего в Курчатовском институте торжественного заседания, посвященного Дню российской науки.

Аналогичной награды удостоен глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.