Турчак: более 200 активистов МГЕР и "Волонтерской роты" участвуют в СВО с оружием в руках

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" отметил, что где бы ни находились молодогвардейцы - на фронте или в тылу - они делают одно общее дело - приближают победу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 200 активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" участвуют в спецоперации, защищая Россию с оружием в руках. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в своем выступлении на XI съезде МГЕР.

"Более 200 молодогвардейцев, активистов "Волонтерской роты" участвуют в СВО лично, с оружием в руках, защищая нашу Родину. Совсем недавно мы с вами проводили на фронт очередной отряд добровольцев. Сегодня МГЕР и "Волонтерская рота" отправляет добровольцев в наши подразделения, в отдельную бригаду аэроразведки ГРОМ "Каскад", все они настоящие герои", - сказал он.

Турчак отметил, что где бы ни находились молодогвардейцы - на фронте или в тылу - они делают одно общее дело - приближают победу. "Помимо работы в зоне СВО, МГЕР ведет свою деятельность и в других регионах, вы помогаете семьям бойцов, участвуете в деятельности штабов общественной поддержки ["Единой России"], мониторите объекты народной программы партии", - сказал он, добавив, что члены МГЕР также участвуют в других гуманитарных миссиях.

Многие из МГЕР идут в политику, по словам Турчака, это правильно. "Только в прошлом году 274 активиста МГЕР одержали уверенные победы на выборах различного уровня, это достойный результат, который говорит о том, что люди готовы отдать вам право представлять интересы", - добавил он.

Как рассказал секретарь генсовета единороссов, по итогам съезда координационный совет МГЕР изменится почти наполовину, в него войдут представители регионов Донбасса и Новороссии, ветераны СВО. "На этом съезде будут запущены новые проекты, посвященные важным направлениям, в том числе донорству костного мозга, обучению управлению дронами, популяризации здорового образа жизни, работе с воспитанниками детских социальных учреждений", - рассказал он, добавив, что, помимо этого, будет запущен проект по патриотическому воспитанию молодежи ветеранами СВО.

Также Турчак дал напутствие активистам МГЕР в преддверии выборов президента РФ. "Впереди нам предстоит главное политическое событие в жизни нашей страны - выборы президента РФ. Мы с вами обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы ни у кого внутри страны и ни у кого в мире не было ни малейших вопросов, каждый должен выложиться по максимуму - и плане явки, и в плане их результата. В этой аудитории и ни в какой другой с высокой трибуны никого агитировать не надо, каждый из вас свой выбор уже давно сделал, этот выбор - это сильная, независимая, любимая Россия" - заключил он.