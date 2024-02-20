Румынский парламент запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

И.о. спикера Палаты депутатов Альфред Симонис сообщил, что вскоре парламент примет законы, запрещающие электронные сигареты и игровые автоматы

БУХАРЕСТ, 20 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии одобрила законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним лицам. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно нормативному акту, продажа, в том числе посредством автоматов, энергетических напитков несовершеннолетним лицам в магазинах, где их продавать разрешено, будет считаться правонарушением. Оно приведет к штрафу до 30 тыс. леев (€6 тыс.) или закрытию магазина на 10-30 дней. Законопроект запрещает продажу или бесплатное распределение энергетических напитков в учебных и медицинских учреждениях.

Как сообщил и.о. спикера Палаты депутатов Альфред Симонис, вскоре парламент примет законы, запрещающие электронные сигареты и игровые автоматы.

Ранее проект нормативного акта был одобрен Сенатом (верхней палатой парламента), теперь его предстоит утвердить президенту Румынии.

Энергетики - это напитки, стимулирующие центральную нервную систему. Обычно они содержат кофеин, таурин, карнитин, экстракты трав или аминокислоты.