Российское авторское общество отказалось от иска на 2 млн рублей к Филиппу Киркорову

По данным источника, отказ от иска связан с тем, что артист уже выплатил требуемую сумму в полном объеме

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову на 2 млн рублей за использование принадлежащих организации художественных произведений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось дело.

"Суд удовлетворил ходатайство истца и снял иск с рассмотрения ввиду отказа РАО от исковых требований", - заявил судья.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, отказ от иска связан с тем, что артист уже выплатил требуемую сумму в полном объеме.

Причиной подачи иска стало нарушение авторских права Михаила Гуцериева, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой, Олега Газманова, Ильи Резника, Раймонда Паулса и Егора Крида. Киркоров исполнял композиции этих авторов, однако вознаграждения за это им не поступали. Официальными комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Российское авторское общество - некоммерческая общероссийская общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно.