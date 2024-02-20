В Подмосковье с начала года заготовили более 5 тонн донорской крови

Сдать кровь в регионе можно на станциях и в отделениях переливания крови

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Служба крови Подмосковья заготовила более 5 тонн донорской крови и ее компонентов с начала 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Подмосковья.

"Это на 421 литр больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что переливание крови требуется пострадавшим в ДТП, людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также новорожденным с различными патологиями.

Сдать кровь в Подмосковье можно на станциях и в отделениях переливания крови, всего их в регионе 45. Донор, который сдает кровь безвозмездно, обеспечивается бесплатным питанием или денежной компенсацией на него.