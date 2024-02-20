В ГД внесли проект о проведении сделок с транспортом лишь с согласия супругов

Согласно Семейному кодексу РФ, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты от "Новых людей" во главе с замруководителя фракции Сарданой Аксентьевой внесли в Госдуму законопроект об обязательном письменном согласии супругов на заключение следки по распоряжению автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами и снегоходами. Документ размещен в думской базе данных.

Согласно Семейному кодексу РФ, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Нотариальное согласие супругов требуется для заключения сделок по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации. Таким образом, сделки по распоряжению недвижимым имуществом требуют нотариального согласия супруга. Супруг, чье нотариальное согласие не было получено, вправе требовать признания такой сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении сделки, указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить кодекс положением, по которому "для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами (автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами), необходимо получить письменное согласие другого супруга". "Супруг, чье письменное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки", - говорится в законопроекте.