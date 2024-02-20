В Крыму около 500 аграриев с 2014 года создали фермы и сельхозпредприятия c господдержкой

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, всего в регионе зарегистрировано более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 500 аграриев создали фермы и индивидуальные предприятия в сфере животноводства, растениеводства и охоты в Республике Крым с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

"Благодаря государственной поддержке с 2014 года создано порядка 500 новых индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, основным видом деятельности которых является растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, всего в регионе зарегистрировано более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств, в основном они занимаются выращиванием растениеводческой продукции.