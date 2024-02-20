Музей космонавтики в Калуге предложил желающим воспроизвести сюжеты фото с Гагариным

Снимки нужно выкладывать в социальных сетях с хештегом #ПервыйКакГагарин

КАЛУГА, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге объявил о старте онлайн-акции "Первый, как Гагарин", посвященной 90-летию первого космонавта планеты. Каждый желающий может воспроизвести сюжет оригинальных фотоснимков Юрия Гагарина, рассказала ТАСС ведущий специалист отдела развития музея космонавтики в Калуге Екатерина Малиновская.

"Суть в задания в том, чтобы встать на место героя и соблюсти композицию снимка. Приглашаем всех желающих в рамках акции повторить фотоснимки, запечатлевшие разные мгновения жизни Юрия Гагарина: с семьей, на службе, встречи с друзьями и так далее", - сказала Малиновская.

В пресс-службе музея космонавтики уточнили, что снимки нужно выкладывать в социальных сетях с хештегом #ПервыйКакГагарин, а также указать дату, автора, место съемки, людей на фото и источник оригинального фотоснимка. "Мы, со своей стороны, собрали из своих фондов фотографии и подобрали снимки, опубликованные в книгах, нашли их авторов. Готовы помогать желающим в подборе фотографий", - отметила Малиновская.

Конкурс продлится до 11 апреля, лучшие работы опубликуют на онлайн-площадках музея, но сбор материалов продолжится и после объявления итогов. В музее не исключили организацию выставки на основе конкурсных работ.

Юрий Гагарин - советский космонавт, первый человек, совершивший полет в космическое пространство. Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области, 12 апреля 1961 года первым совершил полет в космос.