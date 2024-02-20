В X объяснили блокировку аккаунта Юлии Навальной ошибкой в работе защитного механизма

При попытке зайти на страницу вдовы Алексея Навального сообщалось, что "действие учетной записи приостановлено"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. В X (ранее Twitter) объяснили блокировку аккаунта вдовы Алексея Навального Юлии ошибкой в работе своего защитного механизма.

Как отметила служба безопасности на странице в соцсети, аккаунт вдовы Навального был по ошибке отмечен как "нарушающий правила". "Мы восстановили его, как только узнали об ошибке, и обновим механизм защиты", - добавили в службе безопасности.

Ранее при попытке зайти на страницу Юлии Навальной сообщалось, что "действие учетной записи приостановлено". Вскоре аккаунт был разблокирован. Пользователи X вновь могут видеть размещенные на странице публикации.