РВИО поддержало уголовную ответственность за отрицание геноцида в Великую Отечественную

В частности, проект предлагает наказывать за публичное отрицание фактов геноцида штрафом, принудительными работами либо лишением свободы на срок до трех лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) поддерживает идею ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС научный директор организации Михаил Мягков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект.

Во вторник депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, предполагающий наказание за отрицание геноцида многонационального российского народа в годы Великой Отечественной. В частности, проект предлагает наказывать за публичное отрицание фактов геноцида штрафом, принудительными работами либо лишением свободы на срок до трех лет.

"Российское военно-историческое общество считает, что этот законопроект очень важен, актуален и своевремен. Мы считаем, что за те действия, о которых говорится в этом законопроекте, безусловно, должно быть наказание, и именно уголовное наказание. <...> И со своей стороны Российское военно-историческое общество сделает все возможное для того, чтобы этот закон состоялся и память о наших жертвах осталась вечно в наших сердцах", - сказал Мягков.

Как отметил историк, не секрет, что многие недружественные страны пытаются замолчать преступления гитлеровских захватчиков и их пособников против советского народа либо "просто переписать историю, выдав откровенных убийц, пособников нацистов за якобы героев".

По мнению специалистов РВИО, сообщил собеседник агентства, число жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны составляет до 19 млн человек. "В это число входят убитые непосредственно гитлеровскими захватчиками и их пособниками, различными националистами, прибалтийскими эсэсовцами, бандеровцами советские граждане - убитые, замученные, отравленные, сожженные в крематориях. В это число входят люди, которые погибли от мук, истязаний, от намеренного создания голода на оккупированных территориях. В это число входят люди, которые были угнаны в Германию и погибли там от издевательств, убийств и невыносимых условий жизни", - уточнил Мягков.

Кроме того, отметил он, жертвами геноцида стали жертвы блокадного Ленинграда, погибшие в том числе от голода, - общей сложности более 1 млн человек. В Сталинграде, напомнил Мягков, от бомбардировок только за один день, 23 августа 1942 года, погибло от 40 до 70 тысяч человек. "В это число, на наш взгляд, входят и советские военнопленные, которые погибли в нацистских концлагерях. Число жертв огромно, и не помнить о них и как-то перевирать историю, касающуюся этих жертв, и кощунственно, и преступно", - заключил историк.