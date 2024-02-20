Около 200 млн кВтч электроэнергии вернули в контактную сеть в Мосузле в 2023 году

Сэкономленная электроэнергия направляется для вторичного использования

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 200 млн кВтч электроэнергии вернули в контактную сеть в Московском железножорожном узле (Мосузле) в прошлом году, что на 10% превышает аналогичный показатель за 2022 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Около 200 млн кВтч электроэнергии вернули в контактную сеть железнодорожники в Мосузле в 2023 году. В 2023 году в Мосузле локомотивные бригады за счет рекуперации вернули в контактную сеть 191 млн кВтч электроэнергии, что на 10% больше, чем в 2022 году, из них на МЦК - 55,5 млн кВтч электроэнергии. Этого объема хватило бы для электроснабжения города в 15 тыс. человек в течение года", - значится в сообщении.

Отмечается, что наибольший эффект достигается благодаря современному подвижному составу пассажирского комплекса: поездов "Иволга", ЭП2Д, аэроэкспрессов и "Ласточек". Сэкономленная электроэнергия направляется для вторичного использования.

"Рекуперацией считается возврат в сеть части затраченной электроэнергии для повторного ее использования. В режиме торможения тяговыми двигателями электроподвижного состава они переводятся в генераторный режим, и механическая энергия движения поезда превращается в электрическую энергию. Локомотивные бригады проходят специальное обучение рекуперативному торможению, которое применяется для поддержания заданной скорости при движении поезда по спуску", - заключили в МЖД.