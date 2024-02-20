АСИ сообщило, что в 2024 году поддержку получит 1 тыс. проектов участников "Сильных идей"

Самыми активными стали жители Башкирии, Москвы и Нижегородской области

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тысяча проектов, предложенных через краудплатформу на форум "Сильные идеи для нового времени", получит поддержку в регионах России. Об этом на пленарном заседании форума сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"За это время [за четыре года проведения форума] более 5 тыс. идей и проектов было поддержано, лидеры идей привлекли более 2 млрд рублей на реализацию своих проектов. Тысячу проектов в этом году поддерживают все регионы Российской Федерации", - сказала она.

Чупшева отметила, что в общей сложности за четыре года работы платформы было свыше 80 тыс. проектов. "Зарегистрированных на краудплатформе участников уже более полумиллиона. Возраст наших участников в основном 25-45 лет, 75% участников - с высшим образованием. На первом месте, с точки зрения профессиональных компетенций, наши участники платформы отмечают науку, образование. На втором месте государственные служащие, представители некоммерческих организаций. И на третьем месте цифровые технологии и интернет", - добавила гендиректор АСИ.

Она пояснила, что самыми активными в этом году стали жители Башкирии, Москвы и Нижегородской области. "На краудплатформе работают более 2 тыс. экспертов, которые отсматривают каждую идею, поступившую на краудплатформу, дают рекомендации, задают вопросы, что дает возможность дорабатывать лидерам их идеи и их проекты", - сказала Чупшева.

Форум проходит в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.