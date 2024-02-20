Депутаты Запорожской области утвердили создание государственного архива

Закон вступит в силу после его официального опубликования

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Парламент Запорожской области принял в двух чтениях закон "Об архивном деле", передает корреспондент ТАСС из зала заседаний. Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Как рассказал председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, сейчас из-за отсутствия полноценного государственного архива у жителей региона возникают сложности с получением различных справок и документов.

"Была непростая ситуация у двух наших бюджетонаполняющих предприятий. Это железная дорога и порт бердянский. Когда они (украинцы - прим. ТАСС) уходили, посжигали трудовые книжки, попортили имущество. <…> Поэтому закон "Об архивном деле", о самом архиве будет заполнять эту пустоту, эту нишу. Сотрудники будут восстанавливать, собирать документы, архивные дела будут искать руководители предприятий. Это наши предприятия законные, и люди вправе прийти в архив и получить решение своей проблемы", - сказал Емельяненко.

Кроме того, на заседании депутаты одобрили закон "Об уполномоченном по правам человека в Запорожской области".