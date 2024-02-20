Власти Москвы попросили пассажиров не использовать в метро очки виртуальной реальности

В Telegram-каналах ранее появилась "фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта предупредил пассажиров об опасности использования устройств, меняющих реальность и восприятие.

"Мы еще раз напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности в метро и других транспортных объектах: не используйте устройства, меняющие реальность и восприятие - в метро это опасно", - говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В департаменте добавили, что ранее в Telegram-каналах появилась "фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности".