Кравцов заявил, что больше трети российских школьников ежегодно участвуют в олимпиадах

Общий охват олимпиадного движения ежегодно составляет 7 млн школьников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 7 млн российских школьников - больше трети от общего числа учащихся школ - ежегодно участвуют в олимпиадах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"В нашей стране очень развито олимпиадное движение школьников. Общий охват ежегодно - это 7 млн школьников из 18 млн [всего]", - сказал он на торжественной церемонии открытия "Аллеи славы", посвященной победам российских учащихся на международных олимпиадах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии отметила, что из 468 золотых медалей, полученных российскими школьниками на таких олимпиадах с 2000 года, на аллее представлены 109. "Это очень крутой результат. 468 означает, что уже на протяжении многих лет наша страна с нашим образованием попадает в тройку лидеров, это очень приятно. 2023 год не стал исключением, из 43 медалей 34 высокого, самого высокого, золотого достоинства, оказались российскими", - сказала зампред правительства.

Экспозиции "Аллеи славы" именные, наряду с портретами и краткой информацией о школьниках на них будут представлены оригиналы наград международных олимпиад по разным дисциплинам, а также награды, которые были завоеваны на олимпиаде по естественным наукам среди юниоров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.