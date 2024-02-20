Спрос на киберспециалистов в Петербурге вырос на 17%

Как сообщили в пресс-службе Headhunter, в городе было размещено порядка 3 тыс. вакансий в этой сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Компании Петербурга разместили около 3 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности 2023 году, что на 17% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Headhunter.

"В Петербурге рост на киберспециалистов за год составил 17% (почти 3 тыс. вакансий за прошлый год)", - сказали в пресс-службе.

Также выросло число предложений по работе с искусственным интеллектом. В Петербурге было размещено порядка 3 тыс. вакансий с упоминанием ИИ, прирост за год составил 40%.

В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Так, чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна - 30%. Использует для решения бизнес-задач нейросеть каждый десятый опрошенный бизнес-аналитик и менеджер по продукту. Работают часто с ИИ 7% программистов. Также в рамках опроса представители компаний отмечали: "ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты и еще очень хотят работать с ИИ технологи и инженеры, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей не дорос до этого".