Суд огласит приговор экс-ректору "Шанинки" Зуеву и экс-замминистра Раковой 5 марта

В этом деле имеются два эпизода особо крупного мошенничества

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы огласит приговор по делу бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой 5 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил оглашение приговора по делу Раковой, Зуева и других фигурантов на 10:00 мск 5 марта", - сказали в суде.

Ранее представитель гособвинения попросил приговорить Зуева к 6,5 года колонии по делу об особо крупном мошенничестве, Ракову - к 8 годам. Бывшего исполнительного директора "Шанинки" Кристину Крючкову прокурор попросил приговорить к 3 годам колонии, проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова - к 5,5 года, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгения Зака и Евгения Инкина - к 3,5 года каждого, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко - к 3 годам. Для Раковой и Зуева сторона обвинения также просила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн и 900 тысяч рублей соответственно.

В деле имеются два эпизода особо крупного мошенничества. По версии стороны обвинения, ФНФРО заключил с "Шанинкой" два договора, предусматривавших выполнение разных научных исследований, отчеты по которым были фальсифицированы, а выделенные на них средства похищены. Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования, которые являются структурными подразделениями РАНХиГС. Как считает обвинение, "мертвые души" на протяжении нескольких лет не появлялись на работе, при этом им выплачивалась зарплата, которая в итоге оказалась похищена фигурантами дела. По версии обвинения, общий ущерб от действий подсудимых составляет 50 млн рублей.

Почти все фигуранты дела изначально были арестованы, но после признания вины всем им была изменена мера пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Федотов выплатил государству свыше 5 млн рублей в счет погашения ущерба.