С запуском ВСМ Москва - Петербург 1-2 млн пассажиров могут пересесть с самолетов на поезда

При этом эти потери для аэропорта не являются критичными, с учетом динамики перевозок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково при реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург может уменьшиться на 1-2 млн человек в год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Воздушных ворот северной столицы" Леонид Сергеев. При этом эти потери для аэропорта не являются критичными, с учетом динамики перевозок.

"Мы оцениваем потери пассажиропотока в 1-2 млн человек, что не критично. <...> Я считаю, что потенциал Санкт-Петербурга - это 30-35 млн авиапассажиров. Напомню, что по итогам 2023 года мы перевезли 20,4 млн. И прогнозируемый объем включает в себя не только перевозки Петербург-Москва, значительная доля - это различные региональные маршруты и международные направления", - рассказал Сергеев.

Он отметил, что потери в 1-2 млн будут компенсированы за счет других внутренних авианаправлений, а также за счет приоритетной работы с зарубежными авиалиниями.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом должна стать первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска.

Протяженность трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" по территории Ленинградской области составит 76 км на участке с 27 км по 103 км. Планируется размещение железнодорожной станции Жаровская ВСМ на 47-м км трассы, с транспортной доступностью с существующей автодорожной сетью, в том числе федеральными трассами М-10 и М-11.